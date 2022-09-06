Около посёлка Старь в ДТП пострадал человек

В региональном МЧС сообщили об аварии с пострадавшем в Дятьковском районе.

ДТП произошло на повороте на посёлок Старь. Там разбился легковой автомобиль. В аварии пострадал человек. Спасатели с помощью гидравлического аварийно- спасательного инструмента вытаскивали потерпевшего из транспорта.

В ГИБДД подробности аварии пока не сообщили.