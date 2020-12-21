Охранник брянской организации участвовал в коммерческом подкупе

46-летний охранник из Брянска обвиняется в посредничестве в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

3 июня 2020 года охранник-водитель частной охранной организации по просьбе заместителя директора по безопасности на парковке ТЦ встретился с руководителем другой ЧОП, потребовав передачи 30 000 рублей за прекращение дальнейшего участия в торгах.

После этого подозреваемый передал деньги своему руководителю, который затем прекратил участие в торгах.

Напомним, в Брянске вынесли приговор в отношении гендиректора коммерческой организации и его заместителя.