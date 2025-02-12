Бывшего адвоката ждёт суд в Брянске за посредничество во взяточничестве

Бывшего адвоката из Карачаево-Черкесской Республики ждёт суд в Брянске за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

В Брянский районный суд прокуратура направила уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. В преступлении обвиняют 44-летнего адвоката Карачаево-Черкесской Республиканской коллегии адвокатов.

По версии правоохранителей, 20 ноября минувшего года в Брянске фигурант получил от знакомого своего подзащитного полтора миллиона рублей. Это была половина взятки судье кассационного суда, не осведомленной о преступлении, за освобождение от уголовной ответственности подзащитного. В тот же день на территории Брянского района адвокат передал деньги мужчине, знакомому с судьёй, но действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Преступление пресекли оперативные сотрудники управления ФСБ России по Брянской области.