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Жителя Севастополя брянский суд оштрафовал за взятку полицейскому

2024, 16 декабря 12:30 Происшествия
Жителя Севастополя брянский суд оштрафовал за взятку полицейскому
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Жителя Севастополя брянский суд оштрафовал за взятку полицейскому. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о покушение на дачу взятки полицейскому. Приговор выслушал житель Севастополя. 

12 октября 2024 года около 23 часов в Новозыбковском районе инспекторы ДПС остановили автомобиля AUDI. Мужчина за рулём иномарки был ранее лишен права управления транспортными средствами. Желая избежать ответственности, водитель попытался подкупить сотрудника полиции. Он передал ему пять тысяч рублей и две купюры по 100 долларов США. Но стражи порядка деньги не взял. 

Суд оштрафовал виновного на 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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