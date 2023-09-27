Пенсионер повредил ногу и голову в ДТП в брянском поселке

Пожилой мужчина попал в больницу с переломом ноги и травмой головы после ДТП в поселке Любохна. О происшествии рассказали в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Фокина в поселке Любохна Дятьковского района. 56-летний водитель «Лада Гранта» не учел дистанцию до впереди двигающегося мотоблока с тележкой. При столкновении транспорта пострадал 78-летний водитель мотоблока. С переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой его увезли в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.