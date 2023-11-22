Пенсионер похитил велосипед из гаража в Унече
63-летнего мужчину подозревают в краже велосипеда из гаража в Унече. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась 44-летняя жительница Унечи. В принадлежащий ей гараж проник неизвестный и забрал велосипед. Женщина забыла запереть помещение.
Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого – 63-летнего мужчину. Транспорт у него изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранта отпустили под подписку о невыезде до суда.
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