«Дом Польский» в Брянске отметил 21 год

2026, 24 ноября 13:11

В ноябре брянской культурно-просветительной организации «Дом Польский» исполнился 21 год. Её создали в 2005-м, чтобы знакомить горожан с польским языком, культурой и обычаями, и с тех пор эта задача не менялась. Сюда приходят поляки, которые проживают в Брянской области, и те, кому просто нравится польский язык.

«Мы с радостью работаем вместе с другими национальными объединениями, для которых брянская земля тоже стала родной», – говорит председатель организации Мирена Копылова.

У этой дружбы в Брянске давняя история. Многие помнят, какой популярностью пользовались сериалы «Ставка больше чем жизнь» и «Четыре танкиста и собака». В городе охотно принимали Здислава Яцашека из общества «Польша – Восток», которого называли «послом дружбы» за популяризацию русской культуры в Польше и участие в совместных проектах.

Брянцы тоже ездили в гости. Композитор Юрий Формин бывал в Польше с музыкальными визитами, а молодёжь и ветераны навещали могилу брянской подпольщицы Анны Морозовой, Героя Советского Союза и национального героя Польши. Она похоронена в деревне Градзаново-Косьцельне, и местные жители ухаживают за могилой до сих пор.

Сегодня «Дом Польский» продолжает линию гуманитарного сотрудничества и межнационального диалога. В этом году его представители участвовали в мероприятии, посвященном Году единства народов России, организованном в Национальном центре «Россия». Старт давал президент Владимир Путин в Москве, брянцы подключались по прямой трансляции из краеведческого музея, и расстояние не помешало всем почувствовать себя одной большой семьёй.

Не меньше массовых событий в «Доме Польском» любят встречи тёплые, почти семейные. К 6 декабря, Дню святого Николая, готовят ежегодного «Тайного Санту». Обычно эти встречи пользуются большой популярностью у детей, да и взрослые приходят с удовольствием. Недавно команда организации приняла участие в онлайн-викторине «Что? Где? Когда?» о польской истории и культуре. Игру транслировали из Калининграда, брянцы заняли второе место. В сентябре организация участвовала в «Межнациональном диктанте» Министерства культуры России и Российского фонда культуры.

«Мы открыты для всех, кто разделяет наши гуманитарные цели, и благодарны любым предложениям о российско-польском сотрудничестве», – говорит Мирена Копылова. Связаться с организацией можно на странице «Дом Польский» в Брянске во ВКонтакте.

Фото: Дом Польского, архив Брянского областного краеведческого музея