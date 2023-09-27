Пенсионерка сломала нос в ДТП в Брянске

80-летняя женщина попала под машину в Брянске и сломала ногу и нос. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Орловской в областном центре произошла авария. 43-летний водитель за рулём «Лада Гранта» сбил 80-летнюю пенсионерку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Пенсионерка со сломанной ногой и носом попала в больницу. По факту аварии полиция проводит проверку.