Брянские паралимпийцы завоевали две медали на этапе Гран-при в Индии

2026, 12 марта 12:16
Брянские паралимпийцы завоевали две медали на  этапе Гран-при в Индии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В столице Индии, Нью-Дели, накануне стартовал этап Гран-при по паралимпийской лёгкой атлетике. Участвуют в турнире 257 атлетов из восьми стран. Россию представляют 24 спортсмена, в том числе из Брянской области. 

В беге на 100 метров в классе F35 первое место занял Давид Джатиев. Серебряную медаль завоевал Владислав Костин. Он пришёл вторым в  беге на 100 метров в классе  F38.

