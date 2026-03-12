Брянские паралимпийцы завоевали две медали на этапе Гран-при в Индии

2026, 12 марта 12:16

Брянские паралимпийцы завоевали две медали на этапе Гран-при в Индии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В столице Индии, Нью-Дели, накануне стартовал этап Гран-при по паралимпийской лёгкой атлетике. Участвуют в турнире 257 атлетов из восьми стран. Россию представляют 24 спортсмена, в том числе из Брянской области.

В беге на 100 метров в классе F35 первое место занял Давид Джатиев. Серебряную медаль завоевал Владислав Костин. Он пришёл вторым в беге на 100 метров в классе F38.