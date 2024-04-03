Перед брянским судом предстанет брачная аферистка

Перед брянским судом предстанет жительницы Краснодарского края, обвиняемая в брачной афёре. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выгоничский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 48-летняя жительница Краснодарского края.

По версии следствия, в феврале 2021 года женщина через соцсеть переписывалась с жителем Выгоничского района. Она пообещала ему приехать и выйти за него замуж.

Женщина убедила мужчину перевести ей 28 тысяч рублей на обручальные кольца и билеты на поезд. Но после получения денег общаться с потенциальным женихом она перестала.