Пешеход попал под машину на трассе в Карачаевском районе

Неустановленный мужчина попал в реанимацию после ДТП на трассе в Карачаевском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в ночь с 3 на 4 апреля на 92 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Карачаевском районе. Водитель неустановленного транспортного средства сбил пешеход. Мужчина с тяжелыми травмами попал в реанимацию.

Стражи порядка устанавливают личность пострадавшего мужчины, а также разыскивают водителя. Полиция проводит проверку.