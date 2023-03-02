Пешеход сломал ногу на брянской трассе
44-летний пешеход сломал ногу в аварии на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД,
ДТП произошло на 134 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе. 59-летний водитель на Peugeot Partner на обочине сбил человека. 44-летний пешеход пересёк дорогу по переходу и вышел на обочину. Мужчина получил перелом ноги. Его отвезли в больницу.
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