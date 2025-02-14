Почти 1000 свертков с наркотиками изъяли брянские полицейские у жителя Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Брянску задержали 23-летнего жителя Краснодарского края. Его подозревают в распространении запрещённых веществ.

При обыске в квартире, арендуемой фигурантом, полицейские обнаружили 925 приготовленных для сбыта свёртков с синтетическим наркотиком — метадоном. А в мобильном телефоне задержанного правоохранители нашли координаты мест с «закладками». 40 тайников полицейские обнаружили. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли почти 200 граммов наркотика, что составляет 1900 разовых доз.

Полицейские выяснили, что наркокурьер делал тайники с «синтетикой» в Тульской, Костромской и Московской областях.

Возбуждены уголовные дела. Фигуранта суд заключил под стражу.