Почти шесть лет в колонии проведёт виновник смертельного ДТП из Комаричей

Почти шесть лет в колонии проведёт 29-летний житель Комаричей, по вине которого погиб пассажир мотоцикла. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Комаричского района вынес приговор по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Приговор выслушал 29-летний мужчина.

Вечером 16 апреля в посёлке Комаричи пьяный фигурант без водительских прав сел за руль неисправного мотоцикла «Урал 2-МЗ», а также повёз пассажира. На большой скорости на повороте мужчина потерял управление. Мотоцикл упал. Пассажир погиб на месте.

Суд приговорил виновного к пяти годам и восьми месяцам в колонии-поселении, а также взыскал компенсацию морального вреда – 650 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.