В посёлке Любохна построили спортплощадку по федеральному проекту

2026, 15 октября 17:01

В посёлке Любохна построили спортплощадку по федеральному проекту. Об этом сообщили в региональной депратменте физкультуры ис порта.

14 октября 2026 года в посёлке Любохна торжественно открыли современную спортивную площадку. Её построили по федеральному проекту «Бизнес-спринт». На территории школы установили современные тренажёры для воркаута. Для безопасности спортсменов уложено современное покрытие.

В церемонии приняли участие врио заместителя губернатора Брянской области Андрей Фроленков, директор департамента физической культуры и спорта Максим Рудин, руководители местных администраций. Мероприятие стартовало с энергичного флешмоба. Затем под гимн Российской Федерации юнармейцы вынесли флаг.