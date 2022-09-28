Под Брянском ФСБ задержала пособников террориста

Трое мужчин и одна женщина были задержаны ФСБ в Брянской области по подозрению в пособничестве террористу, который был задержан в тот же день под Волгоградом на схроне со взрывчаткой.

По версии следствия, он должен был подорвать газопровод, по которому газ поставляется в Европу и Турцию.

Сам задержанный родом из Хасавюрта. На допросе он рассказал, что в марте нелегально проник в Харьков, где его завербовала СБУ. Брянцы же встретили его и доставили в Брянск, когда он возвращался в Россию.