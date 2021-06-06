Под Брянском после тройного ДТП перевернулась фура

Пострадал один человек.

Тройная авария произошла 5 июня около 18.00 на 17-м километре дороги Обход Брянска в Брянском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, водитель «ЗАЗ Chance», чья личность пока не установлена, при перестроении во время обгона протаранил Chery под управлением 30-летней женщины.

От удара Chery отбросило на встречную полосу, где она врезалась в Volvo с полуприцепом под управлением 50-летнего водителя. В результате фура перевернулась, перегородив проезжую часть.

ДТП 39-летнего пассажира Chery госпитализировали с ушибами головы и оскольчатым переломом правой ключицы.