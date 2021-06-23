Под Брянском утонула 13-летняя девочка

С начала купального сезона это третий утонувший ребенок в Брянской области.

По сообщению пресс-службы регионального МЧС, трагедия произошла в поселке Толмачево накануне, 22 июня. Тело 13-летней девочки обнаружили сегодня утром водолазы Брянского пожарно-спасательного центра.

Представители МЧС отмечают, что в этом году на воде погибли уже 11 человек. Причем тонут и те, кто умеет плавать. Среди погибших – восемь взрослых.

Поиски спасительной прохлады в период аномального зноя приводят людей к водоемам. Однако не все соблюдают простые правила безопасности на воде.

В частности, выбирая место для купания, лучше отказаться от незнакомых водоемов. Следует выбирать официально разрешенные пляжи, где есть спасатели, буйки и другие предупреждающие знаки. Кроме того, здесь водолазами уже проверено дно. Также необходимо тщательно следить за детьми и не погружаться в воду после употребления спиртных напитков.