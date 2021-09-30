Под Клинцами перевернулся Fiat – у водителя прелом руки

Автомобилист не справился с управлением.

59-летний водитель Fiat Albea попал в аварию на 7-м километре дороги Клинцы – Гордеевка – Красная Гора в Клинцовском районе. 29 сентября около 12.30 автомобилист, двигаясь от Клинцов к Гордеевке, не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом локтевой кости левой руки со смещением.