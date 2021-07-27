Под Севском автомобилистка отправила микроавтобус в кювет и скрылась

Ранены двое.

Два человека пострадали в результате аварии, которая произошла 26 июля около 18.40 на 516-м километре трассы Украина.

Как сообщает областная ГИБДД, 36-летняя женщина – водитель Hyundai Solaris при выезде с второстепенной дороги на главную с левым поворотом в сторону Киева не уступила дорогу Fiat Ducato под управлением 55-летнего водителя. Водителю пришлось применить экстренное торможение. В результате микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся.

С места аварии автомобилистка скрылась – ее разыскали полицейские.

Водитель Fiat Ducato получил рваную рану правого уха и ссадины лица и правого предплечья. У его 57-летнего пассажира диагностировали ушиб грудной клетки и ушиб мягких тканей теменной области.