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Под Стародубом перевернулась девушка на Audi

2021, 14 сентября 10:00 Происшествия
Под Стародубом перевернулась девушка на Audi
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Водитель не справилась с управлением.

31-летняя девушка пострадала в результате аварии на 6-м километре дороги Стародуб – Печеники в Стародубском районе.

13 сентября около 8.00 девушка – водитель Audi 80 не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Автомобилистку госпитализировали с ушибленной раной головы, ушибом левой кисти и переломом шейного отдела позвоночника. Сотрудникам ГИБДД она рассказала, что причиной аварии стало плохое самочувствие.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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