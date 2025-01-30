Поддельные права изъяли у водителя полицейские в Брянске

Поддельные права изъяли у ранее судимого водителя инспекторы в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На улице Флотской в Бежицком районе Брянска полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2107». За рулём был 46-летний житель областного центра. Мужчина предъявил инспекторам водительское удостоверение. Но правоохранители заподозрили, что это подделка. Документы проверили по специализированной базе данных. Удостоверение оказалось фальшивым.

Полицейские выяснили, что мужчина не раз уже был судим, в том числе за подделку документов.

Следователи возбудили уголовное дело.