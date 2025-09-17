Подозреваемого в краже денег с чужой карты подростка задержали брянские стражи порядка

Подростка, потратившего 6700 рублей с чужой карты на аттракционы и фастфуд, задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Фокинского района Брянска. Её ребёнок потерял карту. До момента блокировки платёжного средства со счёта неизвестный злоумышленник списал 6700 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 15-летний юноша. Ранее закон он не нарушал. Подросток признался, что нашёл чужую банковскую карту около магазина самообслуживания. Три дня оплачивал ей поездки на общественном транспорте, игровые автоматы в парке и фастфуд для себя и друзей.

Ущерб родители мальчика возместили. Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку предъявлено обвинение.