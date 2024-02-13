Подозреваемого в телефонном мошенничестве задержали брянские полицейские

Подозреваемого в телефонном мошенничестве на полмиллиона рублей задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 69-летний житель Брянска. Мужчина поверил дистанционному мошеннику. На якобы безопасный счет он перевёл 545 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что деньги поступили на банковский счет, зарегистрированный в Республике Татарстан. А обналичил их 23-летний житель в банкомате в Казани. Мужчину правоохранители задержали.

Злоумышленник признался, что его наняли телефонные мошенники для исполнения роли курьера. Но он решил оставить себе всю сумму.

Деньги злоумышленник вернул пенсионеру. Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Ему грозит до шести лет колонии.