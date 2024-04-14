Подозреваемого в убийстве задержали полицейские в Стародубе

Жителя Стародуба, обвиняемого в убийстве знакомого, заключили под стражу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В преступлении обвиняют 35-летнего жителя города Стародуб.

По версии правоохранителей, вечером 22 марта 2024 года пьяный фигуран поссорился со знакомым. Он избил приятеля. Потерпевший умер на месте происшествия от полученных травм.

Мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Суда он ждёт в СИЗО.