Происшествия

43-летняя женщина пропала в Брянске

2026, 20 февраля 14:41
43-летняя женщина пропала в Брянске
43-летнюю женщину из Брянска ищут полицейские и волонтёры. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт». 

 

Надежда Александровна Хитина пропала в городе Брянске. 43-летняя женщина перестала выходить на связь с близкими 10 февраля 2026 года.

Приметы пропавшей: рост 158 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы и серо-зелёные глаза. Женщина был одета в чёрное пальто, чёрные ботинки с фиолетовыми шнурками и светло-коричневую шапку. 

Сведения о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.

