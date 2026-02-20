43-летняя женщина пропала в Брянске

2026, 20 февраля 14:41

43-летнюю женщину из Брянска ищут полицейские и волонтёры. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Надежда Александровна Хитина пропала в городе Брянске. 43-летняя женщина перестала выходить на связь с близкими 10 февраля 2026 года.

Приметы пропавшей: рост 158 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы и серо-зелёные глаза. Женщина был одета в чёрное пальто, чёрные ботинки с фиолетовыми шнурками и светло-коричневую шапку.

Сведения о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.