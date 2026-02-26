130 кубометров песко-соляной смеси высыпали дорожники в Брянске за сутки

2026, 26 февраля 17:38

130 кубометров песко-соляной смеси высыпали дорожники в Брянске за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Коммунальные службы в Брянске продолжают ликвидировать последствия снегопадов. За минувшие сутки с городских улиц самосвали вывезли 3338 тонн снега. На проезжую часть машины высыпали высыпали около 130 кубометров песко-соляной смеси.

С раннего утра к уборке приступили 79 единиц снегоуборочной техники. Рабочие расширяют проезжую часть, вывозя снег с основных дорог, а также расчищают тротуары.