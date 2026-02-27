Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
С улиц Брянска самосвалы вывезли 3330 тонн снега за ночь

2026, 27 февраля 12:42
С улиц Брянска самосвалы вывезли 3330 тонн снега за ночь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Специалисты дорожного управления в Брянске в круглосуточном режиме убирают улицы города после снегопада. минувшей ночью техника работала на проспекте Московском, улицах Горбатова, Крахмалёва, Романа Брянского, Спартаковской, Ульянова, Литейной, Никитина, Дзержинского, XXII съезда КПСС, бульварах Гагарина и Щорса, Литейном и Октябрьском мостах, а также на путепроводе Брянск-1. Самосвалы вывезли 3330 тонн снега.

Утром 27 февраля на уборку Брянска выехали 70 спецмашин дорожного управления. Они наводят порядок на проспекте Московском, улицах Калинина, Ульянова, Литейной, Пушкина, Новозыбковской, бульваре Гагарина и Литейном мосту.

