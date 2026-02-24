Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские волейболистки стали серебряными призёрами Кубка России

2026, 24 февраля 15:31
Брянские волейболистки стали серебряными призёрами Кубка России. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В городе Барнауле в минувшую субботу завершился финал Кубка России по волейболу на снегу. За главный приз сражались 12 лучших женских команд России, в том числе и брянский «Спартак».

Спортсменки выиграли три встречи, в том числе и у лидера сезона – клуба «Локомотив-Калининград». В финальном матче «Спартак» встретился с «Динамо-Аврора» из Санкт-Петербурга. Соперницы оказались чуть сильнее. Брянские волейболистки поднялись на вторую ступень пьедестала почёта.

