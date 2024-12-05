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Подозреваемую в краже мобильного телефона задержали полицейские в Брянске

2024, 05 декабря 17:31 Происшествия
Подозреваемую в краже мобильного телефона задержали полицейские в Брянске
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Ранее судимую жительницу Брянска, подозреваемую в краже дорогостоящего мобильного телефона задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась жительница Бежицкого района Брянска. Женщина потеряла на улице свой телефон, стоимостью 20 990 рублей.  Самостоятельно найти гаджет заявительница не смогла.

Полицейские установили, что телефон выпал возле многоэтажного дома, в котором живёт потерпевшая. Его забрала 25-летняя жительница Брянска. Она уже была ранее судима. Женщина вернула смартфон.

Фигурантке полицейские предъявили обвинение в краже.

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