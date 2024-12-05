Подозреваемую в краже мобильного телефона задержали полицейские в Брянске
Ранее судимую жительницу Брянска, подозреваемую в краже дорогостоящего мобильного телефона задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась жительница Бежицкого района Брянска. Женщина потеряла на улице свой телефон, стоимостью 20 990 рублей. Самостоятельно найти гаджет заявительница не смогла.
Полицейские установили, что телефон выпал возле многоэтажного дома, в котором живёт потерпевшая. Его забрала 25-летняя жительница Брянска. Она уже была ранее судима. Женщина вернула смартфон.
Фигурантке полицейские предъявили обвинение в краже.