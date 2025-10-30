Подозреваемую в краже товаров из супермаркетов жительницу Брянска задержали полицейские

Жительницу Брянска, подозреваемую в краже молочных продуктов, коньяка и роллов из супермаркетов, задержали полицейские.

В полицию поступили заявления от нескольких директоров сетевых магазинов, расположенных рядом друг с другом. В торговых точках произошла серия краж. Ущерб составил почти 18 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемой в хищениях из супермаркетов. 34-летняя жительница Бежицкого района Брянска не раз уже была судима.

Женщина призналась, что похищала сыр и масло, а затем сбывала с рук. А коньяк и роллы она брала для себя, чтобы «отметить» свои успешные кражи.

Возбуждены уголовные дела.