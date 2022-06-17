Подозреваемые в убийстве жителя села Ковалево предстанут перед судом

Мужчина получил смертельные удары из-за 10 тысяч рублей.

Региональный следственный комитет направил в суд уголовное дело о разбое и убийстве в отношении двоих жителей села Ковалево Стародубского района.

Ночью 12 февраля пьяные подозреваемые пришли в дом своего односельчанина на улице Московской и потребовали деньги. Получив отказ, они несколько раз ударили хозяина по голове. Затем нападавшие нашли в доме 10500 рублей и сбежали. Потерпевший от травм умер.

Подозреваемых задержали и теперь их ждёт суд.