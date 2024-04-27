Подростка из Брянска обвиняют в мошенничестве

17-летнего подростка из Брянска ждёт суд по обвинению в помощи телефонным мошенникам. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 17-летнего жителя Володарского района областного центра.

Расследованием установлено, что в декабре 2023 года молодой человек через мессенджер получил предложение о подработке. 15 декабря парень приехал в квартиру пожилой жительницы Бежицком районе Брянска. Женщине дистанционные мошенники сообщили о якоб виновной в аварии дочери и потребовали денег для возмещения вреда. Выступающему в роли курьера подростку пенсионерка отдала 300 тысяч рублей.

По указанию «работодателя» парень на такси доехал до торгового центра, где должен был купить телефон, установить на него платежного приложения и отправить похищенные деньги. Но подростка задержали стражи порядка. Деньги вернули пожилой женщине.