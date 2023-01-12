Подростка подозревают в краже денег из аптеки в Брянске

Подростка из Дятьковского района подозревают в хищении выручки из аптеки в областном центре. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился фармацевт аптеки в Брянске. Из кассы пропали 10 тысяч рублей. Заявитель рассказал стражам порядка, что до этого в торговое помещение зашла компания молодых людей и один из них попросил воды.

Оперативники уголовного розыска установили, что к краже может быть причастен несовершеннолетний житель Дятьковского района. Подозреваемый признался, что перелез через прилавок и забрал выручку, пока продавец отвлёкся. Деньги подросток почти полностью потратил. Он вернул лишь 1700 рублей.

Полиция устанавливаются обстоятельства происшествия.