Подростка подозревают в краже денег из аптеки в Брянске
Подростка из Дятьковского района подозревают в хищении выручки из аптеки в областном центре. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился фармацевт аптеки в Брянске. Из кассы пропали 10 тысяч рублей. Заявитель рассказал стражам порядка, что до этого в торговое помещение зашла компания молодых людей и один из них попросил воды.
Оперативники уголовного розыска установили, что к краже может быть причастен несовершеннолетний житель Дятьковского района. Подозреваемый признался, что перелез через прилавок и забрал выручку, пока продавец отвлёкся. Деньги подросток почти полностью потратил. Он вернул лишь 1700 рублей.
Полиция устанавливаются обстоятельства происшествия.
Читайте также
Новости регионов
Погрузка на ж/д в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 г.
Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 году, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 10% меньше, чем за предыдущий год. За 2022 год погружено: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн
В период праздников на МЖД уменьшилось число несчастных случаев с людьми
На Московской железной дороге с 1 по 8 января количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2023 году — 8 человек, за тот же период 2022 года – 30). При этом 6 случаев произошло в Московской области, по одному — в Москве