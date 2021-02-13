Подросток без прав устроил ДТП в Брянске

В результате аварии пострадал один человек.

17-летний житель Брянска без прав устроил аварию в Фокинском районе.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, в горбольницу № 1 обратился 40-летний мужчина. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и ушиб шейного отдела позвоночника.

Пострадавший рассказал, что травмы получил в результате аварии. Он был пассажиром «ВАЗ-219050», в который 11 февраля около 17.00 на улице Севской врезался «ВАЗ-210540».

Выяснилось, что за рулем «ВАЗ-210540» находился 17-летний водитель – при обгоне он не справился с управлением и протаранил попутную машину.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.