Подросток на мопеде сбил девушку в селе Коржовка-Голубовка

17-летний юноша на мопеде сбил 19-летнюю девушку в селе Коржовка-Голубовка. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла ночью на улице Ленина в селе Коржовка-Голубовка Клинцовского района. 17-летний юноша за рулем мопеда «Альфа» сбил 19-летнюю девушку. парень с места ДТП скрылся. С черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом глазницы и носа девушка попала в больницу.

Сотрудники полиции разыскали юного байкера. Водительского удостоверения у него не было. Инспекторам парень рассказал, что пострадавшая сидела на проезжей части. правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах аварии.