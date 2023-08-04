Подросток потерял память после аварии в Выгоничах

14-летний водитель мопеда сломал ногу и потерял память в аварии в Выгоничах. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Павла Зайцева в поселке Выгоничи. 14-летний водитель не справился с управлением мопеда Motoland ZS50-А. Двухколесный транспорт выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Volkswagen Passat.

Несовершеннолетний водитель мопеда с переломами и ранами ног попал в больницу. Врачи также диагностировали у мальчика амнезию. Его 14-летнего пассажира с рваной раной голени отпустили после осмотра медиками с назначением лечения.

Оба подростка ехали на мопеде в мотошлемах. Полиция проводит проверку.