Подросток сломал ногу в аварии в Брянске

Подросток сломал ногу при столкновении иномарки с питбайком в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Накануне вечером в Бежицком районе Брянска произошла авария. В районе дома №113 по улице Ново-Советской 33-летняя женщина-водитель за рулём автомобиля FORD FOCUS при повороте налево не пропустила питбайк Regulmoto. 17-летний юноша ехал прямо. При столкновении 13-летний пассажир питбайка с переломом ноги попал в больницу.

Оба подростка были в мотошлемах. Водительского удостоверения у юного байкера нет. На него инспекторы составили два административных материала. Мать подростка также полицейские привлекли к ответственности.

По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.