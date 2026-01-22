Подводный дрон привезли из Санкт-Петербурга для поиска утонувших в Брянске детей

2026, 22 января 08:24

Подводный дрон привезли из Санкт-Петербурга для поиска утонувших в Брянске детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Прошли первые сутки поиска мальчиков, утонувших днём 20 января в Десне в микрорайоне Московский в Брянске. На месте, где дети провалились под лёд, работают спасатели и водолазы, а также добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт». Дно осматривают также с помощью видеокамеры.

Накануне днём на место ЧП приехали специалисты по водолазным работам из Санкт-Петербурга. Они привезли подводный дрон. Акваторию поиска удалось расширить на более чем 2000 квадратных метров. Для погружения людей и техники пробурили более 500 лунок.

Работы шли до наступления темноты и продолжатся с утра.