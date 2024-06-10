Полицейские задержали подозреваемого в нападении на водителя в Брянске

Полицейские задержали 35-летнего рецидивиста, подозреваемого в нападении на водителя в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Бежицком районе Брянска произошло разбойное нападение. 52-летний мужчина за рулём автомобиля остановился на красный сигнал светофора. Со стороны пассажирского сиденья в открытое окно заглянул неизвестный и распылил в салон перцовый баллончик. Затем он забрал с сиденья его сумку и сбежал. В барсетке были документы, банковская карта и 15 тысяч рублей.

Стражи порядка оперативно установили личность подозреваемого. 35-летний житель областного центра уже был судим. Убегая грабитель бросил сумку, даже не проверив ее содержимое и не забрав деньги. Имущество потерпевшего обнаружили полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Суд отправил мужчину под арест.