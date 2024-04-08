Полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве брянца

Полицейские в Жуковском районе задержали брянца, угрожавшего прохожим обрезом винтовки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Жуковского района поступилинформация о нетрезвом мужчине с оружием около магазина. Прибывшие на вызов стражи порядка задержали ранее судимого 35-летнего жителя района. У него правоохранители изъяли незарегистрированный обрез винтовки Мосина.

Полицейские выяснили, что пьяный мужчина в магазине не смог оплатить на кассе товар и стал оскорблять продавца. За женщину заступились двое мужчин. Фигурант ушёл, а вернулся уже с обрезом винтовки и стал угрожать оппонентам.

Экспертиза установила, что оружие имеет технический дефект. Стрелять из него невозможным без сложных подготовительных манипуляций.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».