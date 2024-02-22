Полиция и волонтёры ищут жителя брянской деревни

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Видеосервисы Wink.ru и KION сообщают о старте съемок документального сериала «‎Тайны Карениной» (18+) по книге Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». Производством сериала занимается «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и участии агентства экранизаций «Снимайте это немедленно!».

В 2024 году железнодорожники отремонтируют 54 переезда, расположенных в Брянской области. В ходе работ будет проведена асфальтировка проезжей части, находящейся в зоне обслуживания ОАО «РЖД».

Как сообщает Телеграмм канал «ИнформБюро» https://t.me/informationbureau, заявки могут подать учащиеся 9-11 классов средних школ, а также студенты колледжей и лицеев. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».