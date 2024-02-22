Полиция и волонтёры ищут жителя брянской деревни
Полиция и волонтёры ищут 47-летнего Сергея Мелешенко из деревни Кветунь. Ориентировку распространили добровольцы отряда «Лиза Алерт».
В деревне Кветунь Трубчевского района пропал 47-летний Сергей Иванович Мелешенко. Местонахождение мужчины неизвестно с 17 февраля. Он нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 172 см, худощавого телосложения, голубые глаза. Сергей Мелешенко был одет в зелёную крутку, тёмно-синие штаны и чёрные сапоги.
Сведения о пропавшем просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.
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