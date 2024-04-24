Помогавших мошенникам пятерых подростков задержали брянские полицейские

Пятерых подростков, помогавшим дистанционным мошенникам похищать деньги у пенсионеров, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
За небольшой промежуток времени в полицию Брянской области обратились восемь жертв дистанционных мошенников в возрасте от 75 лет до 91 года. Злоумышленники сообщили пенсионерам о якобы совершивших ДТП родственниках и потребовали денег для освобождения их от ответственности. Потерпевшие лишились свыше 1,4 млн рублей.
Правоохранители установили и задержали пятерых курьеров. Все они оказались несовершеннолетними.
Так, 17-летний житель Новозыбкова за один день забрал у четверых пенсионеров 400 тысяч рублей. А 16-летняя девушка из Дятьковского района приехала к двум женщинам в Брянск за 495 тысячами рублей. Её ровесница из Курской области похитила 250 тысяч рублей у брянской пенсионерки. А 17-летний парень из Смоленска с 15-летней подругой забрали у пенсионерки из Красногорского района 320 тысяч рублей.
Предложения о работе курьером аферистов подростки нашли в интернете. Себе они оставляя себе небольшую сумму.
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