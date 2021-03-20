После поражения «Динамо» фанат парализовал движение в Брянске

Огромная пробка возникла на Московском проспекте.

Вечером 20 марта на Московском проспекте в Фокинском районе Брянска образовалась огромная пробка. Как сообщают автомобилисты в соцсетях, затор у школы № 51 произошел «впервые за долгое время».

По их словам, «человек вышел из машины с флагом, играла на всю катушку музыка, полицейские с разных сторон стояли и сигналили, а также автобус настолько долго стоял, что даже в присутствии полицейских открыл двери и выпустил пассажиров».

Очевидцы также сообщают, что устроивший дорожный переполох брянец был расстроен проигрышем брянского «Динамо» самарскому ФК «Крылья Советов». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу самарцев.