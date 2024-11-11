Пожар в жилом доме потушили спасатели в Почепском районе
Пожар в жилом доме потушили спасатели в Почепском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Почепском районе. В посёлке Житня на улице Центральная загорелся частный жилой дом.
На вызов прибыли три пожарные автоцистерны. Спасатели оперативно потушили огонь.
Люди на происшествии не пострадали. Причину пожара установят эксперты.
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