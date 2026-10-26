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Жительница Благовещенска получила условный срок за обман брянской пенсионерки

2026, 26 октября 08:39
Жительница Благовещенска получила условный срок за обман брянской пенсионерки
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19-летняя 19-летняя жительница Благовещенска получила условный срок за обман брянской пенсионерки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество. На скамье подсудимых оказалась 19-летняя жительница города Благовещенска Амурской области.  

В июле 2026 года девушка по указанию телефонных мошенников приехала в город Жуковку. У обманутой пенсионерки фигурантка должна была забрать более 1,6 млн рублей. Около дома потерпевшей обвиняемую задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу. 

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