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ДТП

В ДТП на брянской трассе накануне погиб водитель

2026, 26 октября 15:31
В ДТП на брянской трассе накануне погиб водитель
Источник фото

В ДТП на брянской трассе накануне погиб водитель. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Вечером 25 октября на трассе в Суражском районе произошла авария. 29-летний мужчина не справился с управлением автомобиля BMW 530d при проезде опасного поворота. Иномарка съехала в кювет и перевернулась. 

Водитель от полученных травм умер на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Мужчина не был пристегнут ремнём безопасности. 

Правоохранители разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

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