В ДТП на брянской трассе накануне погиб водитель

2026, 26 октября 15:31

В ДТП на брянской трассе накануне погиб водитель. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером 25 октября на трассе в Суражском районе произошла авария. 29-летний мужчина не справился с управлением автомобиля BMW 530d при проезде опасного поворота. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель от полученных травм умер на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Мужчина не был пристегнут ремнём безопасности.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.