В ДТП на брянской трассе накануне погиб водитель. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Вечером 25 октября на трассе в Суражском районе произошла авария. 29-летний мужчина не справился с управлением автомобиля BMW 530d при проезде опасного поворота. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.
Водитель от полученных травм умер на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Мужчина не был пристегнут ремнём безопасности.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.