Стражи порядка по горячим следам раскрыли кражу из дома в Выгоничах

2026, 26 октября 17:38

Стражи порядка по горячим следам раскрыли кражу из дома в Выгоничах. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница посёлка Выгоничи. В дом женщины, повредив окно, проник вор. Злоумышленник похитил золотые и серебряные изделия, два мобильных телефона и шуруповерт. Ущерб превысил 180 тысяч рублей.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемых в преступлении. Двое жителей города Дятьково в возрасте 23 и 25 лет ранее уже были судимы. Сбыть похищенное имущество подозреваемые не успели. Украшения и технику изъяли стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».