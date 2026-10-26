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Криминал

Стражи порядка по горячим следам раскрыли кражу из дома в Выгоничах

2026, 26 октября 17:38
Стражи порядка по горячим следам раскрыли кражу из дома в Выгоничах
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Стражи порядка по горячим следам раскрыли кражу из дома в Выгоничах. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась жительница посёлка Выгоничи. В дом женщины, повредив окно, проник вор. Злоумышленник похитил золотые и серебряные изделия, два мобильных телефона и шуруповерт. Ущерб превысил 180 тысяч рублей.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемых в преступлении. Двое жителей города Дятьково в возрасте 23 и 25 лет ранее уже были судимы. Сбыть похищенное имущество подозреваемые не успели. Украшения и технику изъяли стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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