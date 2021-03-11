Пожарные пять часов тушили дом в Брянске

ЧП произошло в Бежицком районе.

Вечером 10 марта загорелся жилой частный дом на 2-м Сельскохозяйственном переулке в поселке Бежичи в Бежицком районе Брянска. Сообщение о пожаре поступило в региональное ГУ МЧС в 18.44.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что пламя распространилось внутри дома. На тушении работали три ручных пожарных ствола и три звена газодымозащитной службы.

В 19.26 пожар локализовали, в 19.41 пожарные ликвидировали открытое горение. Полностью потушить дом удалось лишь к полуночи.

По данным МЧС, пострадавших нет.