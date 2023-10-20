Пожилой брянец похитил у односельчанина бензопилу

68-летний житель Климовского района похитил из сарая односельчанина бензопилу. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился 41-летний житель села Лобановки Климовского района. Из сарая на его участке пропала бензопила и полтора литра бензина. Помещение было не заперто. Ущерб мужчина оценил в 6500 рублей.

Оперативники задержали подозреваемого в преступлении. 68-летний житель села ранее уже был судим. Он рассказал, что вечером проник в чужой двор и забрал первое, что попалось под руку.

Полицейские изъяли похищенное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».